Antonio Filippini è pronto a tornare al Brescia. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista sarà una figura di collegamento tra allenatore e squadra: direttore tecnico o team manager sul campo. Un’idea per il club di Massimo Cellino, oggi di scena alle 18 a Chiavari. Ex Lumezzane e Trento, Filippini l’anno scorso allenava a Livorno.