Con Cellino un allenatore non può mai stare troppo tranquillo. Un mese fa il presidente del Brescia aveva deciso di esonerare Filippo Inzaghi, per poi tornare sui propri passi dopo il mancato ritorno di Diego Lopez.



Sabato la squadra ha perso 2-1 sul campo della Cremonese interrompendo una striscia positiva di 11 risultati utili consecutivi, ma è a soli 2 punti dal primo posto in classifica. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Inzaghi si giocherà la panchina nei prossimi due scontri diretti in quattro giorni sabato 12 marzo a Lecce (primo) e martedì 15 marzo in casa col Benevento (sesto).