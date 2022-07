Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Bresciaingol.com sul rapporto con il suo ex allenatore, Filippo Inzaghi: "Con Inzaghi avevamo due visioni diverse. Ci siamo capiti male, sapevo che le responsabilità mi avrebbero esposto al massacro. So che molti non comprendono, ma se faccio il presidente devo prendere anche decisioni sofferte per il bene della società. Io meno penso e meno sbaglio".