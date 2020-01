Nessun provvedimento: Massimo Cellino è stato prosciolto per le frasi del 25 novembre nei confronti di Mario Balotelli. In Lega Calcio, infatti, il numero uno del Brescia aveva proferito alcune parole ad un amico giornalista, al di fuori di un'intervista ufficiale: "cosa vi devo dire di Balotelli? Che è nero, sta lavorando per schiarirsi, però ha grosse difficoltà". Le parole, riportate da alcuni addetti della stampa, generarono scalpore, portando la Procura Federale della FIGC ad aprire un'indagine. A metà gennaio Cellino è stato ascoltato dagli ispettori federali: nel corso dell'audizione, il presidente del Brescia - assistito dall'Avv. Mattia Grassani - ha spiegato che la pressione su Balotelli, dopo la sfida con il Verona, era molto alta. Cellino ha esposto inoltre che la risposta al conoscente fu data per spiegare che Balotelli - per sottrarsi ad altri cori legati al colore della pelle - doveva farsi bianco ma l’impresa era molto difficile. Un'esternazione colorita, ma ritenuta dalla Procura priva di valenza disciplinare, tanto da portare all'archiviazione del fascicolo.