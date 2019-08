Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha parlato al Corriere di Brescia della prossima stagione: ''Casa per me ormai è la città di Brescia, dove voglio portare dei punti. È una vigilia surreale, più da incubo che da sogno: difficile commentare quello che provo perché sono in stato di semicoscienza. Spero di onorare il campo, quello è il nostro dovere: è l’unica cosa che conta. Sono diventato presidente per caso non avevo mai visto dal vivo una partita di calcio. Entrai dagli Orrù, i precedenti azionisti di maggioranza, convinto di acquistare mattonelle: invece mi cedettero il Cagliari''.