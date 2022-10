Il Brescia è fuori dalla Coppa Italia, ma Pep Clotet non ha nulla da rimproverare alla squadra dopo il ko con lo Spezia: "Non siamo soddisfatti del risultato, ma in campo ho visto passi avanti e sono orgoglioso della squadra - ha detto in conferenza stampa - I ragazzi stanno crescendo, il rientro di Cistana dopo un grave infortunio è importante e per me è importante avere tutti i difensori a disposizione".