Il Brescia conferma Eugenio Corini nonostante il ko, subito in rimonta, contro il Bologna. Questa la nota stampa riportata dall'Ansa: "i risultati negativi ottenuti nell'ultimo periodo testimoniano che evidentemente alcuni errori sono stati commessi da parte di tutti. Detto cò' è importante ribadire la piena fiducia della proprietà nel lavoro del mister e del suo staff e si intende continuare con questo gruppo di lavoro con ancora maggior impegno e un po' di positività in più. Il gruppo e la squadra ci sono e daremo tutti il 100% per il raggiungimento del nostro obiettivo".