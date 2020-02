Attraverso una nota ufficiale, il Brescia ha rinnovato la fiducia ad Eugenio Corini. Ieri, infatti, la posizione del tecnico era stata messa in discussione da alcuni rumors dopo la beffarda sconfitta nel finale di Bologna. Ecco quanto si legge sul sito delle Rondinelle: "La società Brescia Calcio, nella persona del Presidente Massimo Cellino, smentisce categoricamente le illazioni apparse su alcuni organi di stampa, relative a un possibile e imminente cambio di guida tecnica. I risultati negativi ottenuti nell’ultimo periodo testimoniano che evidentemente alcuni errori sono stati commessi da parte di tutti. Detto ciò, è importante ribadire la piena fiducia della proprietà nel lavoro del Mister e del suo staff e si intende continuare con questo gruppo di lavoro, con ancora maggiore impegno e un po’ di positività in più. Il gruppo e la squadra ci sono e daremo tutti il 100% per il raggiungimento del nostro obiettivo".