E' deluso per il risultato e per la mancata chiamata del fuorigioco in occasione del gol decisivo del bolognese Bani il tecnico del Brescia Eugenio Corini. Ecco le sue parole a Sky Sport: "Sarei curioso di capire perché non è stato fischiato il fuorigioco. Cistana non riesce ad intervenire sulla sponda di Palacio, Denswil usa il corpo per non permettere a Mateju di intervenire".







Sulla prestazione: "Dal punto di vista del carattere la squadra ha fatto quello che doveva fare, sapevamo di affrontare una squadra in salute. Sono oggettivamente molto forti e hanno giocatori che fanno la differenza. Anche nella sofferenza abbiamo tenuto il match, stavamo portando a casa un punto".