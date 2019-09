Eugenio Corini, allenatore del Brescia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese: "Strascichi post-Bologna? Chiudiamo quest'argomento. Dopo il cartellino rosso, sono passati 6' effettivi. Riguardando la paritta, c'è stato un equilibrio tattico, stiamo rimasti dentro alla partita. Una serie di cause ci ha penalizzato. Finale a parte, siamo stati molto bravi. Prendo atto che vi siete dimenticati di un anno di lavoro, prendo atto che vi siete dimenticati che abbiamo fatto tre punti in tre partite e che abbiamo messo sotto il Bologna per cinquanta minuti. Sappiamo chi siamo e che obiettivi abbiamo".



SULLA DELUSIONE - "Ognuno fa il suo lavoro, io cerco di spiegare le mie scelte in quanto allenatore. Ho capito che c'è qualcuno che vuole destabilizzare, quando parlo di un anno di lavoro è perché se si va ad intaccare questo, io faccio fatica a trovare una logica in quello che si dice. C'è chi sfrutta questa situazione, vuol dire che siamo sotto fuoco amico. Dovete rispettare ciò che dico e il modo con cui dico le cose".



SULL'ESONERO - "Parlo con il presidente, per me vale quanto dice lui. Se si costruisce qualcosa di diverso, non trovo una logica".



SU BALOTELLI - "Ora l'unico obiettivo è l'Udinese, ci penseremo da lunedì".