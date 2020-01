Eugenio Corini, allenatore del Brescia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa 1-0 contro il Milan: "È frustrante fare prestazioni di questo livello e non portare a casa punti, ma nella sofferenza dobbiamo trovare energia e coraggio nel continuare a fare questo tipo di calcio. Non dobbiamo cadere nel vittimismo: siamo noi gli artefici del nostro destino. Quindi anche se c'è rammarico dobbiamo continuare con questo spirito per le prossime 17 partite".



SU TONALI - "È un talento straordinario: a grandi doti fisiche abbina quelle tecniche, aggiungendoci anche il lavoro quotidiano. Anche lui ci aiuterà a cercare la salvezza per i nostri tifosi. Stasera vedere il Rigamonti pieno è stato emozionante".



SU BALOTELLI - "Mi aspetto applicazione quotidiana. C'è da limare qualcosa, ma è un giocatore di livello diverso e deve farlo vedere".