Eugenio Corini, allenatore del Brescia, parla alla vigilia della sfida contro il Milan: "La squadra ha dimostrato la cattiveria giusta anche domenica, purtroppo non siamo riusciti a vincerla. Affrontiamo una squadra in salute, ha trovato un gran calciatore. Dobbiamo continuare il nostro percorso per cercare di fare risultato".



SU IBRAHIMOVIC - "Ha dimostrato il suo valore straordinario. Su un paio di situazioni di gioco abbiamo lavorato per trarne vantaggio. Siccome è un giocatore di livello può essere incontenibile. A prescindere da lui dobbiamo considerare anche ciò che crea intorno a sé".



SUL MILAN - "Ci aspettiamo due sistemi di gioco e anche la scelta sul giocatore ci farà capire come Pioli vorrà approcciare il match. È una squadra molto aggressiva, quando arrivano sugli esterni spingono molto. Hernandez è un gran finalizzatore, hanno interpreti di valore".



SU BJARNASON - "Bjarnason è un’opzione e lo avete già visto in campo. Su Skrabb ci stiamo lavorando, è da tanto che non gioca una partita ufficiale”​.





SUL MERCATO - "Penso che dà questo punto di vista ci sia chiarezza con il presidente. La concentrazione è sulla partita, se riusciremo a prendere giocatori che miglioreranno la rosa andrà bene così".