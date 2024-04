Monza, cosa succede se parte Palladino: idea Paulo Sousa

Con quattro giornate alla fine del campionato e la squadra a metà classifica senza obiettivi importanti, il Monza sta iniziando a pianificare la prossima stagione.. La società è pronta a voltare pagina, ha iniziato a sondare qualche profilo se l'allenatore dovesse andare via e tra tutti ce n'è uno in vantaggio sugli altri.

- Il nome che piace di piùconclusa a ottobre scorso. Conosce bene il campionato italiano dove ha allenato la Fiorentina dal 2015 al 2017 raggiungendo la qualificazione in Europa League al primo anno, e la Salernitana per otto mesi subentrando a metà della stagione 2022-23 chiusa con la salvezza, prima di essere esonerato all'inizio di questa stagione.- Nelle ultime settimane Paulo Sousa è stato visto un paio di volte all'U-Power Stadium a vedere le partite del Monza: l. Due partite per vedere da vicino la sua possibile futura squadra, studiare le caratteristiche dei giocatori in attesa di capire quale sarà il futuro.

- Non ci sono al momento piste concrete per Raffaele Palladino in caso di separazione con il Monza. L'allenatore piace alla Fiorentina che probabilmente saluterà Italiano, ma il primo nome della dirigenza viola è quello di Alberto Aquilani che conosce bene l'ambiente per aver lavorato con la Primavera., per aggiornarsi e studiare il lavoro dei colleghi con l'obiettivo di farsi trovare pronto per lo step successivo.