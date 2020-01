Eugenio Corini, allenatore del Brescia, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di mercato con il Bologna: "L'ultima settimana di mercato è sempre particolare, ma devo dire che ho riscontrato molta applicazione anche da parte di chi doveva essere ceduto. Ci siamo preparati con intensità, ritmo e voglia".



All'andata, il Bologna si impose in rimonta, da 1-3 a 4-3: "C'è ancora rammarico ripensando a quella gara e l'amarezza di quel giorno deve essere il punto da cui ricominciare. Affrontiamo una squadra di qualità, che tira tanto in porta: servirà il contributo anche dei subentranti".



Sul prosieguo del campionato: "Lotteremo fino alla fine. E anche dalla frustrazione derivata dalla partita col Milan dobbiamo trarre forza. E io i miei ragazzi li vedo coesi".