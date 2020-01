Eugenio Corini, allenatore del Brescia, ha parlato a DAZN al termine del match con la Sampdoria: "È stata una partita dove abbiamo fatto bene nei primi 20', poi la Sampdoria ha reagito e ci ha creato qualche difficoltà dovevamo essere più puliti nella gestione. Negli ultimi secondi abbiamo preso un gol che potevamo evitare. Nella ripresa abbiamo provato a pareggiare, ma poi c'è stato il rigore e tutto si è fatto complicato. Noi sappiamo che avevamo giocatori importanti fuori, perdiamo qualcosa in fase di esperienza. Per noi andare sotto lo scorso anno era anche un valore, sapevamo che in A potevamo pagare qualcosa, ora sappiamo cosa dobbiamo fare. Sicuramente è un dato da tenere in considerazione".



BALOTELLI - “Sicuramente Mario troppo spesso si è allargato, poi il gol che abbiamo fatto arriva da un taglio sul secondo palo. Da questo punto di vista potevamo fare qualcosa di meglio".



MERCATO - “Sto parlando con il presidente, ci saranno due settimane importanti. Vedremo cosa riusciremo a fare".