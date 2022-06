Secondo bresciaingol.com, l'ex capitano del Brescia Daniele Gastaldello è al centro di una sfida di mercato che coinvolge il club bresciano e lo Spezia. Entrambi lo vorrebbero come allenatore in seconda, al fianco rispettivamente di Pep Clotet e Luca Gotti. Attualmente Gastaldello fa parte dello staff della Nazionale Under 21.