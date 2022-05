L'avventura di Salvatore Sirigu al Genoa è destinata a concludersi dopo appena un anno.



La retrocessione in Serie B dei rossoblù non farà infatti scatterà quel prolungamento di contratto che sarebbe stato automatico in caso di salvezza.



Per sostituire il portiere sardo campione d'Europa in carica, il Grifone starebbe guardando ad un vecchio pallino di mercato, quel Jesse Joronen di proprietà del Brescia già seguito la scorsa estate.



Ne dà notizia Gianluca Di Marzio attraverso il proprio portale, sottolineando come ci sarebbero già stati contatti tra il general manager dei liguri Johannes Spors e il direttore sportivo dei lombardi Francesco Marroccu.



L'eventuale arrivo a Pegli del portiere finlandese non chiudere comunque la strada ad Adrian Semper, attuale dodicesimo rossoblù che resterebbe a Genova per giocarsi le sue carte.