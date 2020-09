Asse di mercato caldissimo tra Verona e Brescia in questi ultimi giorni di sessione ‘estiva’. Come vi abbiamo raccontato al Verona piace molto Ernesto Torregrossa dei bresciani che, a loro volta, guardano in casa gialloblù con interesse. Come riporta Sky Sport infatti i due club sarebbero molto vicini a chiudere la trattativa che porterà l’esterno classe ’90 Antonio Ragusa in Lombardia.



Il giocatore è reduce da una più che positiva annata alla Spezia, con 27 presenze 8 gol e 1 assist, culminata con la vittoria dei Playoff e la promozione in A. Il laterale offensivo potrebbe, dunque, tornare in cadetteria con un prestito con obbligo di riscatto fissato sul raggiungimento di alcuni risultati