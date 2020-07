Il capitano del Brescia, Daniele Gastaldello ha dichiarato a Sky prima dell'anticipo di campionato contro l'Atalanta: "Brescia e Bergamo sono due città accomunate dalla tragedia del coronavirus, vogliamo impegnarci al massimo per la nostra gente. Balotelli? Ha iniziato da poco ad allenarsi con noi e deve lavorare tanto, perché è stato fermo molto più di noi. Lui si allena, poi le scelte tecniche spettano all'allenatore. E' sbagliato dargli tutte le colpe, che invece sono da dividere tra tutti noi. Le cose successe nell'ultimo periodo sono questioni che non riguardano la squadra, abbiamo lavorato per sopperire alla sua mancanza".