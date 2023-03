Ilcrolla in casa contro il Genoa ed esplode la contestazione contro il presidente Massimo Cellino . A fine partita, intervenuto in conferenza stampa, il tecnicoha parlato del momento delle Rondinelle: "Che umore c'è in spogliatoio? Dopo un risultato così, c'è un po' di sconforto. Adesso abbiamo un paio di giorni per smaltire la delusione, poi si tornerà a lavorare: dobbiamo pensare a migliorarci, ci sono ancora tanti punti in palio quindi proveremo a conquistarne il più possibile. E' difficile commentare uno 0-3, ma secondo me è un risultato troppo largo per la partita che è stata".- "Siamo tutti sulla stessa barca, non è che lui è il colpevole e noi siamo tutti bravi. Dobbiamo cercare di remare tutti dalla stessa parte per cercare di cambiare le cose. E' inutile pensare a dei colpevoli o a qualcuno che si deve salvare, in questa situazione non si salva nessuno".- "Non ho guardato la classifica e nemmeno i risultati delle altre partite. Non mi interessa la distanza dalla salvezza diretta. Se non vinciamo, che senso ha guardare gli altri? Penso alla mia squadra, a fare il possibile per vincere le partite. In questo momento, non ha senso guardare cosa fanno le altre".