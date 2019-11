Così Fabio Grosso, allenatore del Brescia, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Roma per 0-3: "Balotelli? Io devo ridare certezze a questa squadra, è la prima cosa. A voi fa notizia sapere di Balotelli, io con Mario ho parlato all'inizio ma alleno una squadra: lui ha le caratteristiche per essere protagonista se ci mette voglia, determinazione e entusiasmo che ha sempre fatto fatica ad utilizzare. Se Mario c'è o non c'è lo decido io, nella prima partita c'è stato. Lui sa che ha le qualità giuste, ma per scalare la classifica serve altro, non basta tirare forte in porta quando hai il pallone... bisogna fare tanta fatica, correre. Si deve mettere a disposizione questo".