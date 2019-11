Fabio Grosso, allenatore del Brescia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 al termine della sconfitta contro l'Atalanta: "Non è facile, abbiamo affrontato la partita con un po' di timore. Mi tengo la reazione nella ripresa, una squadra coraggiosa e intraprendente. Non sono arrivato da tanto, c'è tempo di tempo e lavoro. Abbiamo messo in difficoltà una squadra molto più avanti di noi con coraggio e spregiudicatezza". ​



SULLE PROSSIME GARE - "Affrontiamo le avversarie che lottano per il nostro stesso obiettivo. Le partite durano 90', dobbiamo restarci dentro e avere un po' più di malizia".



SULL'EUROPEO - "L'Italia ha fatto un percorso interessante, abbiamo giocatori di qualità in ogni zona del campo. Mancini ha fatto un ottimo lavoro".



SU BALOTELLI IN NAZIONALE - "Ha altre priorità, deve pensare alla nostra strada, che è già tortuosa".