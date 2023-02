E' dura e netta la presa di posizione del direttore generale del Brescia, Luigi Micheli, nei confronti della situazione finanziaria della Reggina.



Intervenuto in conferenza stampa ieri sera, il dirigente delle Rondinelle ha parlato della situazione che riguarda il club calabrese chiedendone espressamente l'esclusione dal campionato di Serie B per gravi inadempienze fiscali: "La Reggina da marzo non sta pagando l’Irpef - ha spiegato Micheli a Bresciaingol.it - ma solo gli stipendi. Secondo noi e altre società andrebbe esclusa dal campionato. Da noi queste cose non succedono. Può darsi siano stati fatti degli errori, ma paghiamo tutto".