Eugenio Corini riporta il Brescia in Serie A, il tecnico commenta così a Dazn dopo il successo promozione sull'Ascoli: "Chi ha provato l'esperienza di essere un calciatore e di conquistare una promozione, sa che è stupenda. E da allenatore è un'emozione più grande perché sono maggiori le responsabilità. Per me è un obiettivo straordinario, devo ringraziare il mio presidente: ho dato tutto per ripagare la fiducia, ringrazio i miei splendidi calciatori e i miei collaboratori, è stata una stagione complicata, tutta la tifoseria meritava la promozione. Occhi lucidi? Sono emozionato, è normale quando si raggiunge un obiettivo così bello e difficile. Se ci credevo fin dal primo giorno? No, sapevo di avere una buona squadra e di poter fare un buon lavoro, ma verso Natale abbiamo avuto la consapevolezza di poter disputare una grande stagione, abbiamo avuto continuità settimana dopo settimana. Siamo stati bravi a portare a casa risultati sempre positivi. A chi dedico la promozione? Per un allenatore, vincere un campionato è un grande traguardo. Per me è diverso, sono felice per la mia famiglia. Anche loro possono subire indirettamente qualche pressione, mi hanno tuttavia supportato sempre e anche grazie a loro ho fatto bene il mio lavoro".