Come riporta gianlucadimarzio.com è oggi c'è stato un pranzo tra il presidente Cellino, l’allenatore Diego Lopez e Luigi Delneri che in mattinata ha incontrato Cellino proprio nella sede del club. Il presidente del Brescia vuole affidare all’ex allenatore tra le altre di Chievo e Juventus il ruolo di direttore tecnico, senza così mettere in discussione la figura di Diego Lopez.