La notta porta consigli, si dice. In questo caso, però, Massimo Cellino sembra avere le idee chiare già da giorni: il presidente del Brescia vuole esonerare Pippo Inzaghi nonostante la clausola secondo la quale non sarebbe possibile mandarlo via finché è nelle prime otto posizioni di classifica, prendendo Eugenio Corini al suo posto. Nella giornata di ieri è andata in corso un lungo incontro tra la società e l'entourage dell'allenatore e presto potrebbe arrivare la fumata bianca.



CHI GUIDA L'ALLENAMENTO - Da capire chi dirigerà l'allenamento di oggi alle 15. Se arriverà in tempo la firma di Corini sul contratto la squadra lavorerà ai suoi ordini, altrimenti non è escluso che possa essere ancora Inzaghi a guidare la seduta di oggi. Da Brescia raccontano di un Pippo molto arrabbiato per la situazione che si è creata in questi giorni, e presto potranno arrivare nuovi sviluppi sulla situazione.