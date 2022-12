Tra i molti profili attenzionati dalla Salernitana al fine di regalare rinforzi a Davide Nicola in vista della seconda parte di stagione ci sarebbe anche il centrocampista del Brescia Federico Viviani.



Qualora la trattativa, raccontata oggi dalla Gazzetta dello Sport, dovesse andare in porto, il 30enne lombardo tornerebbe a calcare quei campi di A già frequentati in passato con le maglie di Roma, Bologna, Verona, Spal e Frosinone.