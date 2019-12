Parma-Brescia 1-1



Alfonso 6,5: una gran parata nel primo tempo su Gervinho, sicuro sulle uscite



Sabelli 6,5: spinta continua sulla fascia destra, i suoi cross penetrano nella difesa del Parma



Cistana 6: controlla in modo ordinato le incursioni di Kulusevski e Gervinho



Chancellor 6,5: di testa le prende tutte lui, va vicino al gol su azione di corner



Mateju 6: cerca di dare velocità al centrocampo del Brescia e spesso vince duelli importanti



Romulo 5,5: si muove spesso tra le linee ma diverse volte fa un tocco in più prima di dare via il pallone



Tonali 6,5: gran qualità di questo ragazzo che mette in campo muscoli ma soprattutto tanta intelligenza



Bisoli 6: aiuta molto Sabelli quando spinge sulla fascia destra



Spalek 5,5: non incide nelle azioni offensive del Brescia



(Dal 37’ s.t. Martella sv)



Torregrossa 5: poco cattivo sotto porta, le sue conclusioni finiscono spesso lontano dalla porta di Sepe



(Dal 32’ s.t. Morosini 5,5: prova a difendere il vantaggio della sua squadra)



Donnarumma 5: un gol sbagliato a porta vuota nel primo tempo



(Dal 15’ s.t. Balotelli 7: entra e segna il gol del vantaggio bresciano)





All. Corini 6: sfiora il colpaccio a Parma giocando sprazzi di bel calcio