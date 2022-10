Spezia-Brescia 3-1





Andrenacci 5,5: un po’ incerto sul raddoppio dei liguri. Incolpevole negli altri due gol

Jallow 5,5: un po’ compassato, troppo.

Cistana 5,5: poco costrutto

Huard 6: fa fatica ma tutto sommato tiene botta. (35’ st Pace 6: pochi minuti per confezionare l’assist del gol della bandiera)

Mangraviti 5,5: non chiude su Verde nel primo gol

Bisoli 6: fa legna col giusto piglio

Ndoj 5,5: poca concretezza (19’ st Bertagnoli: sv)

Van De Looi 5,5: nel primo gol manca l’intervento e per Strelec è un gioco da ragazzi insaccare. (28’ st Labojko sv)

Olzer 6,5: il migliore tra le rondinelle. Solo un grande intervento di Zoet gli nega il gol a gara ancora aperta

Niemeijer 6: manca di incisività sotto porta ma si da da fare (190 st Nuamah sv)

Bianchi 5: non pervenuto. (19’ st Moreo 6: salva la faccia ai bresciani)

All. Clotet 6: la squadra gioca con personalità ma è tradito da attacco e difesa.