Udinese-Brescia 0-1



Joronen 6: dalle sue parti l’Udinese non arriva mai. Spettatore non pagante.



Sabelli 6: Sema lo supera più volte arrivando al cross, ma i traversoni dell’esterno bianconero non sono pericolosi. Meglio nella ripresa.



Cistana 6,5: nonostante la giovane età dimostra grande maturità e lettura di gioco. Può crescere.



Chancellor 6,5: controlla con troppa facilità la coppia d’attacco friulana. Sicuro.



Mateju 6: ha la fortuna di avere dalla sua parte Stryger e Pussetto in giornata no. Sufficiente.



Bisoli 6,5: nel primo tempo soffre un po’, facendosi ammonire per una brutta entrata su Samir. Nella seconda frazione offre tanta corsa e carattere.



Tonali 7: partita di carattere quella del gioiellino classe 2000. Domina il centrocampo con grande personalità e visione di gioco. Determinante.



Romulo 7: suo il gol che decide il match; in quella posizione è letale.



(dal 45’ s.t. Zmrhal sv)



Spalek 6: tra le linee potrebbe essere più pericoloso, aiuta più il centrocampo che la fase offensiva.



(dal 31’ s.t. Gastaldello sv)



Ayè 5: in campo si vede poco, Samir lo annulla. Si fa anche ammonire.



Donnarumma 5,5: ha sui piedi due occasioni importantissime per regalare il vantaggio ai suoi, ma spreca entrambe le palle gol.



(dal 45’ s.t. Matri sv)





All. Corini 7: esce dal Friuli con tre punti importantissimi; la squadra regge bene e non soffre le avanzate dei padroni di casa.