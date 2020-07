: non fa in tempo a prendere le misure della porta che prima Pasalic lo sorprende poi de Roon, Malinovskyi, Zapata e Pasalic lo stendono, i colleghi della retrovia non aiutano ma non è un alibi.si incolla a Zapata appena questi tenta le sue girate sotto porta, ma non gli strappa nemmeno un cm. Sempre fuori tempo, non riesce a sbarrare la strada a Gosens e l’asse con Malinovskyi viaggia troppo velocemente. Quando al posto di Zapata entra Colley le cose non gli vanno meglio, anzi. Colossale lo svarione difensivo sul sesto gol, incommentabile.pressa Malinovskyi accorrendo in aiuto dei compagni ma commette fallo. Si lascia scappare sempre sulla destra Castagne. Nella ripresa prova a spostarsi in attacco per imbucarla di zucca ma è impreciso. Si lascia completamente sfuggire Pasalic in occasione della cinquina. Negli ultimi minuti ci mette il tacco per evitare uno score più umiliante.Niente Sabelli, c’è lui a difendere, mister Lopez gli concede fiducia ma il 19 non la ripaga perché si addormenta subito, sul primo gol casalingo. Spesso chiamato in causa per un disimpegno difensivo, Gosens sull’out è imprendibile e da lì partono due assist.non riesce a frenare Pasalic a pochi passi da lui nella corsa alla rete. Salva in angolo alcune sfere di Malinovskyi, l’unico che si salva da quelle parti nella ripresa e salva la porta dalle incursioni dell’ucraino.pressa Gosens con astuzia senza commettere fallo, Djimsiti è su di lui ma le uniche azioni pericolose delle Rondinelle per Torregrossa passano di qui. Riesce a beffare Colley in un paio di occasioni e va anche in rete per il 6-2.marca Malinovskyi, ma alla fine è il nerazzurro a marcare e smarcare lui, in occasione del gol si perde completamente l’ucraino che lo aggira facilmente ubriacandolo.(Dal 12’ s.t.entra tardi solo per creare nervosismo con falli inutili su Castagne e Malinovskyi. Poi però si salva per l’assist per a Spalek).si butta su Zapata ma non riesce ad arginare il colombiano, colpevole della goleada finaledisattento in occasione della rete di Pasalic, che gli scappa davanti al naso. Fa tutto lui nelle azioni in ripartenza, ma sbaglia sempre l’ultimo passaggio.all’8’ p.t. gli carambola addosso il pallone grazie a una disattenzione di Caldara e lui è lesto e abile ad approfittarne, freddo davanti a Sportiello. Va di tacco nei passaggi ai compagni ma c’è solo lui a giocare stasera.(Dal 16’ s.t.fa il compitino e non va oltre).subito all’attacco, serve una sfera perfetta per Torregrossa ma poi scompare a poco a poco quando la difesa nerazurra prende le misure. Nella ripresa si porta subito in area piccola ma il tiro è telefonato a Sportiello.(Dal 22’ s.t.entra fresco ma la sua prova è fatta di luci e ombre).: dopo 10’ le sue Rondinelle si arrendono già, e dire che in panca avrebbe Tonali, Sabelli, Papetti e Zmrhal. Nella ripresa i cambi arrivano decisamente troppo tardi, la sua squadra non riesce nemmeno ad arginare le goleade.