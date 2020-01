Brescia-Lazio 1-2



Joronen 6,5: Inoperoso nel primo tempo dove subisce il gol da calcio di rigore di Immobile è chiamato ad intervenire nella ripresa. Decisivo sul diagonale di Lulic. Nulla può sul colpo da biliardo di Immobile.



Mateju 5: Costantemente in difficoltà contro Lazzari. L’esterno della Lazio fa passare al terzino del Brescia un pomeriggio molto difficile. A fine partita un moment?



Chancellor 6: Il migliore del reparto difensivo del Brescia. Di testa le prende tutte, più in difficoltà sul gioco veloce della Lazio. Sbaglia, come tutti, l’uscita sul fallo da rigore di Cistana.



Castana 4: due errori gravi in pochissimi minuti. Viene ammonito per fallo su Lazzari al 35’ e dopo soli cinque minuti riceve il secondo cartellino per fallo da rigore su Caicedo. Un rosso che manda in confusione il Brescia



Sabelli 5: Croce e delizia per il Brescia: pesca alla grande Balotelli sul gol ma si addormenta in occasione del rigore tenendo in gioco. Molto nervoso sbaglia troppo.



Bisoli 6: Meno incisivo delle ultime gare. Più preoccupato a difendere che a spingere sulla sua corsia. Risulta meno efficace ma la sufficienza la porta sempre a casa grazie ad una tempra invidiabile.



Tonali 7,5: Prende un cartellino giallo pesantissimo, diffidato salterà la gara salvezza contro la Sampdoria. Davanti agli occhi degli emissari del PSG gioca una grande partita di sostanza e qualità. Nella ripresa, liberato da compiti di contenimento, mette in apprensione da solo tutta la Lazio. Immenso



(Dal 35’st Semprini Sv: Debutto in serie A. In questa partita è il quinto giocatore proveniente dal settore giovanile del Brescia in campo)



Romulo 6,5: Si rivede il Romulo della prima parte di stagione. Bene in fase difensiva ma anche in quella offensiva specialmente nella ripresa andando a dare una mano a Balotelli con ripartenze interessanti.



Spalek 5: Solito lavoro sporco di corsa e di sostanza. Non chiedetegli il passaggio filtrante ma il sacrificio quello non manca mai. Vero è che da un trequartista ci si aspetta molto di più. Esce a fine primo tempo.



(Dal 1’st Viviani 6 Entra ad inizio ripresa e si posiziona davanti alla difesa permettendo a Tonali di alzare il suo baricentro. Gioca senza paura e con buona qualità)



Balotelli 7: Un gol da vero attaccante sfruttando un errore della difesa della Lazio. Dimostra ancora una volta di essere imprescindibile per questa squadra. Segnando il quinto gol in stagione. Nella ripresa commette un brutto fallo su Radu rischiando il rosso.



Torregrossa 5: Combina poco o nulla facendo arrabbiare il pubblico per alcune occasioni in cui si perde in inutili dribbling. Dopo l’espulsione di Cistana viene richiamato in panchina. Scelta questa presa con rabbia dal calciatore.



(Dal 42’st Mangraviti 5 Entra a gara in corso e si piazza in difesa a dare una mano ai compagni. Lotta come può ma sbaglia l’anticipo più importante su Milincovic Savic)



All. Corini 5: Costretto a vedere la gara dalla tribuna per squalifica riesce lo stesso a dare la sua impronta ad una squadra che assomiglia sempre più al suo condottiero. Gli errori della sua difesa fanno crollare il castello costruito con grande cura. Sbaglia le scelte sui cambi, specialmente sull'ultimo Tonali-Semprini.