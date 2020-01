Il Brescia sfida il Lecce sul mercato per Deiola (Cagliari) e Saponara (in prestito al Genoa ma di proprietà della Fiorentina). Le piste alternative per il club del presidente Cellino portano a Frattesi (in prestito all'Empoli dal Sassuolo) e Benassi (Fiorentina), intanto è già arrivato il finlandese Skrabb dal Norrkoping. Curcio piace alla Salernitana.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Lecce chiede al Cagliari anche il centrocampista Ionita in alternativa al ceco Barak dell'Udinese e al francese Bourabia del Sassuolo. In difesa trattativa con il Torino per il francese Djidji. ​Dumancic in prestito al Gozzano, Gallo verso il Francavilla. Empoli su Lamantia e Fiamozzi.