Diego Lopez, allenatore del Brescia, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Udinese: “So che è una situazione complessa, ma la squadra è ben allenata. Quando siamo fuori guardiamo sempre le partite, ho sempre seguito il calcio italiano. So che è un campionato complesso, so che c'è da combattere a me piace. Cellino? Ci conosciamo benissimo, lui ha voglia e coraggio. È contagioso”.





SU BALOTELLI - “Secondo me non si può fare il paragone con Pavoletti. Abbiamo un giocatore forte in tutte le sue componenti. Con lui puoi giocare in diverse maniere, bisogna cercarlo molto di più, fa la differenza in qualsiasi squadra del nostro campionato. Dobbiamo sfruttarlo, non è poco per noi””.