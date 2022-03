Nella giornata di oggi è stato ufficializzato l'addio di Christian Botturi e la nomina di Nereo Omero Meloni alla guida del Settore Giovanile del Brescia. Questi i due comunicati: "Brescia Calcio comunica che le strade tra Christian Botturi, Responsabile del Settore Giovanile dall'aprile 2018 ad oggi, ed il Club si separano. La società ringrazia il dirigente bresciano per il prezioso lavoro svolto in questi anni auspicando il meglio per il suo futuro. A Omero Meloni la nuova carica di Responsabile del Settore Giovanile".