L'attaccante del Brescia (serie B), Ernesto Torregrossa è risultato positivo al coronavirus: "Non ho alcun sintomo e di buono c'è che la mia famiglia sta bene e non è stata contagiata... Mi spiace tanto non poter aiutare i miei compagni domani contro il Lecce".



Intanto il club del presidente Cellino comunica che l'operazione al ginocchio destro di Andrea Cistana, eseguita in data odierna dal Professor Benazzo, è perfettamente riuscita. Il difensore centrale, nel corso dell'allenamento di giovedì scorso, aveva subito la lussazione della rotula. La prognosi è di due mesi e mezzo di stop.