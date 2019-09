Dopo le prove generali contro il Mantova, Mario Balotelli ha trovato il primo gol con la maglia del Brescia. Non si tratta di una rete da 3 punti, per quella ci sarà tempo, ma nel test amichevole di Ospitaletto contro il Frosinone di Alessandro Nesta c'era grande curiosità per osservare soprattutto i progressi fisici del grande colpo del presidente Cellino. Sotto gli occhi di uno spettatore d'eccezione come Andrea Pirlo, presente al “Gino Corioni” per salutare due amici di vecchia data come Nesta e Matri, Balotelli è andato a segno al 26° del primo tempo con un colpo di testa, sfruttando l'assist dalla bandierina dell'altro neo-acquisto Romulo.



Un gol che ha fatto la felicità dei 2000 tifosi presenti e che fa morale per proseguire con sempre maggiore entusiasmo e intensità la fase di recupero fisico dopo la lunga inattività estiva e preparare nel migliore dei modi il nuovo esordio nel campionato italiano che, complici le ultime due giornate di squalifica da scontare, dovrebbe avvenire il prossimo 24 settembre contro la Juventus di Cristiano Ronaldo.