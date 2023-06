La retrocessione in Serie C dopo 38 anni ha creato il caos a Brescia. Nel mirino dei tifosi della Leonessa c'è finito soprattutto il patron Massimo Cellino, il quale è intervenuto a Brescia Oggi per raccontare il suo stato d'animo. "Non ho l’energia per commentare quello che sta succedendo - le parole del presidente -. Avrei bisogno di entusiasmo per fare il mio lavoro, ed io ho finito le scorte residue".