Telefono rovente a Brescia. Massimo Cellino ha chiamato Eugenio Corini nella notte dopo la sconfitta in rimonta di domenica per 4-3 in casa contro il Bologna. Secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente ha detto all'allenatore che non vuole più perdere così: non gli è andata giù l’incapacità di adattarsi ai mutamenti della gara dopo l'espulsione di Dessena sul 3-1.



Intanto l'attaccante Mario Balotelli sconta l'ultima delle quattro giornate di squalifica sabato pomeriggio a Udine (Romulo con Spalek trequartista o Zmrhal a centrocampo al posto dello squalificato Dessena), poi sarà disponibile per il turno infrasettimanale di martedì prossimo in casa contro la Juve.