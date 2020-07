Non c'è pace per il Brescia calcio e questa volta a finire sulle pagine dei giornali è stato il presidente Massimo Cellino. Non però per una questione legata al campo, bensì alla sua vita privata in cui è stato vittima di un bruttissimo episodio.



Il patron del club ha da poco comprato casa a Padenghe sul Garda e si trovava all'esterno di un supermercato nella giornata di ieri quando è stato aggredito da due malviventi che volevano rubargli l'orologio che aveva al polso.



Secondo il Giornale di Brescia uno dei due malviventi, in moto, gli si è parato davanti tentando di strappargli l'orologio mentre un secondo stava arrivando alle sue spalle. Pronta la reazione di Cellino che è riuscito a reagire e divincolarsi rimediando soltanto una brutta botta al naso sbattendo contro la portiera della sua auto.