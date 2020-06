Torna a parlare Massimo Cellino. Intervenuto a Gr Parlamento, il presidente del Brescia ha posto l'attenzione su Sandro Tonali: "Le valutazioni la fanno la domanda e l'offerta, finora c'è stata solo qualche telefonata senza approfondimenti. Parlarne dopo tutto ciò che è successo è molto difficile".



SULL'INTERESSAMENTO DI INTER E JUVE - "Me l'hanno chiesto loro, così come altre square. Il calciatore vuole rimanere in Italia, lo asseconderemo. Non mi piacciono gli scambi, non siamo venuti a chiedere l'elemosina".



SU BALOTELLI - "Dovete chiedere a lui, succede quello che volete vedere. Non succede nulla, solo che ci sono tanti giocatori che hanno una forma fisica buona e non fanno a finire tutti i giorni sui giornali. Questa società si sta leccando le ferite, ha fatto un grosso sacrificio economico per fare un contratto a Balotelli, era il nostro grande sogno".