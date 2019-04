In gol ieri contro il Venezia, Sandro Tonali, centrocampista del Brescia, parla a DAZN dopo la vittoria delle Rondinelle: "Il ruolo di mezzala per me è stata una novità, ma è il mister a decidere dove devo giocare e alla fine ogni ruolo è uguale. Le prossime partite dovranno essere tutte come questa, non eravamo al 100% anche a causa del turno infrasettimanale, ma siamo riusciti comunque a far emergere le nostre qualità in una partita complicata. Il campionato è solo nelle nostre mani, fin dall'inizio".