Il Brescia segue Miha Zajc. Il trequartista del Fenerbahce, all'Empoli fino allo scorso gennaio, è finito nel mirino delle Rondinelle: trattativa tra le parti avviata, con lo sloveno che, in Turchia, ha faticato. Prima della rottura dei legamenti della caviglia, avvenuta il 15 dicembre, aveva collezionato solamente tre presenze per complessivi 83 minuti.