Ora è ufficiale: Fabio Grosso è il nuovo allenatore del Brescia. Poco dopo le 15, infatti, il club lombardo ha comunicato l'ingaggio dell'ex tecnico del Bari, che sostituisce Eugenio Corini, esonerato al termine della sconfitta di Verona dopo l'annata trionfale in Serie B culminata con la promozione in Serie A. Grosso ha firmato un contratto fino a giugno con opzione in caso di salvezza.



IL COMUNICATO - "Il Brescia Calcio S.p.a. comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima squadra a Fabio Grosso. Il nuovo tecnico condurrà il suo primo allenamento oggi pomeriggio alle ore 15:30, presso il Centro Sportivo di Torbole Casaglia. Al Mister e al suo staff il Club dà il benvenuto".