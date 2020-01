Sarebbe un colpo in stile Marco Verratti quello che Leonardo starebbe provando a piazzare per rinforzare la mediana del Psg. Secondo quanto riportato da Le10Sport infatti, l'ad dei parigini avrebbe messo gli occhi su Sandro Tonali del Brescia, ritenuto anche in oltralpe uno dei talenti più cristallini del calcio che verrà. Ma se i 15 milioni di euro sborsati dal Psg al Pescara nel 2012 per ottenere Verratti si sono poi rivelati un meraviglioso affare, ora i campioni della Ligue1 sanno che per strappare il 19enne alle Rondinelle potrebbero non essere sufficienti 50 milioni.