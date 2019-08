Non appena il computer ha annunciato la prima giornata del calendario di Serie A, il primo pensiero di Massimo Cellino è stato essere protagonista di “Scherzi a parte”. Destino cinico e bizzarro quello del patron biancoazzurro costretto a scontrarsi sin dal principio con i propri sentimenti. Nemmeno il tempo di gustarsi il ritorno in Serie A con la sua nuova creatura che il presidente del Brescia dovrà vivere il suo personalissimo derby del cuore. “È uno scherzo di pessimo gusto” l’esclamazione esatta del numero uno delle rondinelle alla lettura sul tabellone di Cagliari-Brescia. Un inizio così proprio non se lo aspettava e per certi versi c'è rimasto anche un po’ male. Cellino sapeva che il destino lo avrebbe portato a doversi confrontare contro il suo passato in stagione ma non così in fretta, non alla prima giornata.



DUELLO TRA PRESIDENTI. Mancano ancora parecchie settimane al calcio d’inizio di Cagliari-Brescia ma l’atmosfera è già caldissima. Tra i presidenti Cellino e Giulini sono subito volate parole di fuoco. Tra i due non corre buon sangue. Cellino, da vecchia volpe, ha subito acceso la miccia. “Quando chiamano il presidente del Cagliari mi giro ancora io…non mi sono ancora abituato ad essere quello del Brescia”. Parole a risuonare come un guanto di sfida nei confronti dell’attuale proprietà rossoblù. Cellino e Giulini anche in passato non se le sono mandate a dire. Ora le schermaglie sono diventate insistite e affilate. Solo il campo dirà chi avrà avuto ragione.



SFIDA NEL PASSATO. Cagliari-Brescia negli ultimi anni ha rappresentato battaglie intense anche nel rettangolo verde. Quel 25 novembre del 2015 al Rigamonti non lo scorda nessuno. L’entrata durissima di Coly nei confronti di Dessena. L’esito fu impietoso: frattura di tibia e perone e strascichi polemici a non finire per quel centrocampista oggi punto di forza della rosa di Cellino. La gara di ritorno del 16 aprile ha scritto un’altra pagina di questa sfida: un 6-0 come tra le umiliazioni più grosse del Brescia nella sua storia. Questa è stata anche l’ultima volta che le due squadre si sono incontrate. Ad agosto la bella?



TIFOSERIE CALDE. Non bastassero le accese rivalità sul campo di mezzo ci si mette anche quella tra tifoserie. Tutto nasce dalla gara amichevole giocata a Palazzolo sull’Oglio il 22 luglio del 2017. In campo Brescia e Cagliari per un test match utile ad entrambe le formazioni per consolidare il lavoro svolto in fase di preparazione. All’esterno dello stadio succede però il finimondo: le due tifoserie vengono a contatto. Scontri pesanti tra tifosi, contusi e feriti. Tra questi anche quattro carabinieri per una pagina nera del calcio italiano.



La speranza ora è che Cagliari-Brescia del prossimo 25 agosto sia solo una festa di sport e per tutti l’occasione di sotterrare l’ascia di guerra.