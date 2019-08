Sale la febbre per il debutto in Serie A. L'entusiasmo portato dall'acquisto di Mario Balotelli sta contagiando il gruppo guidato da Eugenio Corini. L'adrenalina sale, la tensione si fa sentire per il calcio d'inizio della sfida con il Cagliari. Iniziare con il piede giuso è l'obiettivo primario per presentarsi al meglio al ballo delle debuttanti. All'attesa sfida in terra di Sardegna Super Mario sarà il grande assente con Balotelli costretto a guardare da casa la partita complici i quattro turni di squalifica da scontare dopo il rosso rimediato nell'ultima gara disputata con la maglia del Marsiglia. Periodo utile per il nuovo numero 45 per allenarsi e mettersi al pari di compagni con la condizione atletica. Per vedere all'opera il gioiello del mercato di Massimo Cellino bisognerà aspettare il 25 settembre quando nello stadio di casa si sfiderà la Juventus. L'assenza di Balotelli non muta la sostanza: l'attesa spasmodica destinata a finire per il un ritorno in Serie A pronto finalmente a diventare realtà.



MESI E PENSIERI – Dal giorno della promozione sono trascorsi più di tre mesi e mezzo. Il triplice fischio nella vittoriosa gara interna con l'Ascoli ha dato il via al conto alla rovescia. Giorni intensi, quelli vissuti dai tifosi aspettando il fischio d'inizio della prima giornata di campionato. Entusiasmo contagioso sin dalla festa promozione arrivando agli ultimi allenamenti prima della partenza della squadra per il ritiro in Sardegna (in centinaia alle sessioni di lavoro a Torbole). Cagliari rappresenta il sogno che diviene realtà, l'ossessione di una piazza affamata di calcio e che grazie a Massimo Cellino ha riscoperto il piacere della vittoria. Domenica sera, c'è da scommetterci, gli occhi di una città e di una provincia intera saranno focalizzati sui 90' contro i rossoblù dell'ex Rolando Maran. Un popolo intero spingerà il Brescia alla ricerca della prima vittoria.



VIAGGIO INSIDIOSO – In Sardegna il Brescia porterà una valigia di sogni e ambizioni. Un viaggio come metafora: la trasferta più lunga da affrontare in stagione a rappresentare simbolicamente il cammino lungo e pericoloso da intraprendere nel massimo campionato. Un percorso che si prospetta ricco d'insidie dove si incroceranno i destini di molti protagonisti in attesa soprattutto della sistemazione della rosa dal mercato (Cellino scatenato con trattative per nomi eccellenti). cagliari rappresenterà la sofferenza personale del patron nell'affrontare la squadra del cuore. Il ritorno di Daniele Dessena e l'esordio di molti giocatori in rosa rappresenteranno aspetti ed emozioni non da poco per la rosa di Corini. A testa alta e senza paura il Brescia sfida il Cagliari per i primi 90' di passione.