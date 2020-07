Lanella serata di ieri al termine delldi una. Ildopo un solo anno di A.di un'annata da dimenticare dove poco o nulla ha girato per il verso giusto. Ilè lo specchio fedele di unadove. Perchè laaveva solamente offuscato le difficoltà di una rosa non adatta alla categoria e che a due passi dal mare leccese è naufragata senza attenuanti.Lanon certo da quest'ultima opaca prestazione contro il Lecce., da unma dimostratosi ben presoper la massima categoria italiana. Ancor più specie ha fatto ilin una squadra che già allora viaggiava sul filo del rasoio in classifica. A posteriori e vedendo anche la stranezza del campionato post covid forse qualche innesto avrebbe giovato alla permanenza in Serie A.dove il continuo cambiamento non può determinare stabilità nello spogliatoio. A questo si deve necessariamente arrivare allasciato ai margini del gruppo nel momento più importante della stagione. Quasi una resa ancor prima di combattere lasciando il cavaliere con più qualità in tribuna. Per ripartire servirà riflettere su tutte queste questioni ad aver portato in una stagione il