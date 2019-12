Sempre più partecipe del progetto, sempre più al centro dei valori della squadra e del gruppo: Mario Balotelli si è preso il Brescia. Dopo un avvio di stagione balbettante l’attaccante bresciano è finalmente riuscito a scalare la montagna di dubbi ed incertezze legate al suo acquisto dimostrando di essere il punto nevralgico e la vera stella della squadra del presidente Massimo Cellino. A Parma è arrivata l’ennesima conferma della crescita nell’ultimo mese di un giocatore a questo punto divenuto imprescindibile per le speranze di salvezza della squadra delle rondinelle in Serie A. Ma il solo Balotelli non basta per centrare l’obiettivo: a questa squadra servono rinforzi!



GOL DALLA PANCHINA – Importante quando parte dall’inizio, determinante anche quando subentra dalla panchina. E non è cosa da poco! La zampata di Mario Balotelli a Parma stava per coincidere con una vittoria che per la classifica sarebbe valsa oro. Ed invece la solita amnesia difensiva complice una serie infinita di errori di valutazione ha cancellato quando Super Mario era riuscito a costruire. Un cambio di passo davvero incredibile quello di Balotelli nell’ultimo mese: dal gol alla Spal a quello a Parma l’attaccante sta dimostrando una continuità di prestazioni molto positiva.



SERENITA’ RITROVATA – Alla base di una condizione fisica e mentale ottimale di Mario Balotelli c’è un recupero della serenità. In un mese i mondi di Balotelli e del Brescia si sono capovolti: i tifosi sono passati dal criticarlo all’osannarlo e lo stesso giocatore ha trasformato i pensieri di un addio a gennaio in una ferma e concreta convinzione di portare a termine la stagione salvando il Brescia. Due mondi che finalmente si stanno sposando e che uniti possono dare grandi soddisfazioni alla squadra del patron Cellino.



BALOTELLI VA AIUTATO! – Tuttavia da solo Mario Balotelli non può fare miracoli. Lo stava facendo a Parma se non fosse che la difesa si inventasse una clamorosa topica in marcatura dando modo a Grassi di pareggiare una partita già vinta. Sotto gli occhi del presidente Cellino la gara di Parma ha evidenziato che la stella Balotelli da sola non può bastare. E così per il mese di gennaio la società valuta nuovi innesti (un centrocampista sicuro...), di qualità ed esperienza per aiutare Super Mario a diventare sempre più determinante in modo che le sue giocate non siano fine a se stesse ma aiutino il Brescia a raccogliere punti salvezza. Intanto dal canto suo Balotelli si è tolto dal mercato dichiarando di voler rimanere!