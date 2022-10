Il Brest, ultimo in classifica in Ligue 1, ha annunciato di aver esonerato il tecnico Michel Der Zakarian. Insieme al suo, sono stati risolti anche i contratti dei suoi assistenti Franck Rizzetto, David Bechkoura e Alexandre Garcia. In attesa di nominare un nuovo allenatore, saranno Julien Lachuer, Yvan Bourgis e Bruno Grougi a guidare la squadra.